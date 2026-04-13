Cours de poterie Atelier de poterie les dégourdis Le Mesnil-Aubert

Le Mesnil-Aubert

Cours de poterie

Atelier de poterie les dégourdis 27 Rue d’Urville Le Mesnil-Aubert Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Assiette et coupelle figurative en forme de fruit, d’animal ou de fleur, vous pourrez créer une assiette unique.

Vous récupérerez vos poteries une fois cuites.

Vous êtes un groupe de 5 à 6 personnes, n’hésitez pas me contacter pour une cours à la demande. .

Atelier de poterie les dégourdis 27 Rue d’Urville Le Mesnil-Aubert 50510 Manche Normandie +33 6 75 99 17 51 alicetoumit@gmail.com

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English : Cours de poterie

L’événement Cours de poterie Le Mesnil-Aubert a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer