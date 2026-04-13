Cours de poterie tasse et assiette à biscuits Atelier de poterie les dégourdis Le Mesnil-Aubert
Cours de poterie tasse et assiette à biscuits Atelier de poterie les dégourdis Le Mesnil-Aubert samedi 30 mai 2026.
Le Mesnil-Aubert
Cours de poterie tasse et assiette à biscuits
Atelier de poterie les dégourdis 27 Rue d’Urville Le Mesnil-Aubert Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une tasse et une grande assiette pour les biscuit, décorés selon votre inspiration, pour les goûters au coin du feu.
Vous récupérerez vos poteries une fois cuites.
N’hésitez pas à me contacter pour un cours à la demande, de 5 à 6 personnes. .
Atelier de poterie les dégourdis 27 Rue d’Urville Le Mesnil-Aubert 50510 Manche Normandie +33 6 75 99 17 51 alicetoumit@gmail.com
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L’événement Cours de poterie tasse et assiette à biscuits Le Mesnil-Aubert a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer
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