Cours de poterie tasse et assiette à biscuits Atelier de poterie les dégourdis Le Mesnil-Aubert

Le Mesnil-Aubert

Cours de poterie tasse et assiette à biscuits

Atelier de poterie les dégourdis 27 Rue d’Urville Le Mesnil-Aubert Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une tasse et une grande assiette pour les biscuit, décorés selon votre inspiration, pour les goûters au coin du feu.

Vous récupérerez vos poteries une fois cuites.

N’hésitez pas à me contacter pour un cours à la demande, de 5 à 6 personnes. .

Atelier de poterie les dégourdis 27 Rue d’Urville Le Mesnil-Aubert 50510 Manche Normandie +33 6 75 99 17 51 alicetoumit@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de poterie tasse et assiette à biscuits

L’événement Cours de poterie tasse et assiette à biscuits Le Mesnil-Aubert a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer