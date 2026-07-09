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AGENDA · Pont-et-Massène

Cours de Qi-Gong RDV devant les cabines Pont-et-Massène

samedi 22 août 2026 · RDV devant les cabines · Pont-et-Massène

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
RDV devant les cabines
Adresse
Lac de Pont
Ville
21140 Pont-et-Massène
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Pont-et-Massène

Cours de Qi-Gong

RDV devant les cabines Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Une discipline chinoise ancestrale visant à harmoniser le corps, le souffle et l’esprit pour cultiver l’énergie vitale. Le Qi Gong associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.
Sur réservation
Gratuit   .

RDV devant les cabines Lac de Pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71 

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English : Cours de Qi-Gong

L’événement Cours de Qi-Gong Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Terres d’Auxois

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