Cours de Qi-Gong RDV devant les cabines Pont-et-Massène
samedi 22 août 2026 · RDV devant les cabines · Pont-et-Massène
Informations pratiques
Pont-et-Massène
Cours de Qi-Gong
RDV devant les cabines Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Une discipline chinoise ancestrale visant à harmoniser le corps, le souffle et l’esprit pour cultiver l’énergie vitale. Le Qi Gong associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration.
Sur réservation
Gratuit .
RDV devant les cabines Lac de Pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71
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English : Cours de Qi-Gong
L’événement Cours de Qi-Gong Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Terres d’Auxois
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