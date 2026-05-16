Pont-et-Massène

Visite du barrage du lac de Pont

RDV sur la plage du lac Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-13

Découverte du réservoir du lac de Pont, son utilité et son fonctionnement avec un agent des Voies Navigables de France.

Découverte inédite de la salle des machines.

Durée 1h30

Places limitées, réservation obligatoire .

RDV sur la plage du lac Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Visite du barrage du lac de Pont

L’événement Visite du barrage du lac de Pont Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-05-16 par OT des Terres d’Auxois