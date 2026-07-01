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AGENDA · Pont-et-Massène

Cours de renfo / streching RDV devant les cabines Pont-et-Massène

samedi 25 juillet 2026 · RDV devant les cabines · Pont-et-Massène

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
RDV devant les cabines
Adresse
Lac de Pont
Ville
21140 Pont-et-Massène
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pont-et-Massène

Cours de renfo / streching

RDV devant les cabines Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 11:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Les cours d’assouplissement et de stretching sont adaptés à tous les publics. Ils sont composés de renforcement musculaire et d’étirements.
Sur réservation Gratuit   .

RDV devant les cabines Lac de Pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71 

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English : Cours de renfo / streching

L’événement Cours de renfo / streching Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-15 par OT des Terres d’Auxois

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