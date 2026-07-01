Cours de renfo / streching RDV devant les cabines Pont-et-Massène
samedi 25 juillet 2026 · RDV devant les cabines · Pont-et-Massène
Informations pratiques
Pont-et-Massène
Cours de renfo / streching
RDV devant les cabines Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 11:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Les cours d’assouplissement et de stretching sont adaptés à tous les publics. Ils sont composés de renforcement musculaire et d’étirements.
Sur réservation Gratuit .
RDV devant les cabines Lac de Pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71
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English : Cours de renfo / streching
L’événement Cours de renfo / streching Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-15 par OT des Terres d’Auxois
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