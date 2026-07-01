Traversée du lac à la nage RDV devant le club nautique Pont-et-Massène

Informations pratiques

Pont-et-Massène

Traversée du lac à la nage

RDV devant le club nautique Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Traversée du lac en toute sécurité avec BNSSA.

Tous les jeudis soirs à 19h

Sur réservation Gratuit .

RDV devant le club nautique Lac de Pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Traversée du lac à la nage

L’événement Traversée du lac à la nage Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Terres d’Auxois