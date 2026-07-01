Traversée du lac à la nage RDV devant le club nautique Pont-et-Massène
jeudi 16 juillet 2026 · RDV devant le club nautique · Pont-et-Massène
Informations pratiques
Pont-et-Massène
Traversée du lac à la nage
RDV devant le club nautique Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Traversée du lac en toute sécurité avec BNSSA.
Tous les jeudis soirs à 19h
Sur réservation Gratuit .
RDV devant le club nautique Lac de Pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Traversée du lac à la nage
L’événement Traversée du lac à la nage Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Pont-et-Massène (Côte-d'Or)
- Un été qui sauve Lac de Pont Pont-et-Massène 19 juillet 2026
- Stuart O’Connor Le pari des gourmets Pont-et-Massène 25 juillet 2026
- Tournoi de tennis sur sable RDV devant le club nautique Pont-et-Massène 26 juillet 2026
- Cours de gymnastique douce RDV devant les cabines Pont-et-Massène 1 août 2026
- Marche nordique RDV devant les cabines Pont-et-Massène 8 août 2026