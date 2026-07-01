Informations pratiques

Pont-et-Massène

Bien être à la plage

Esplanade Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 11:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29

Le Club Nautique en partenariat avec l’Atelier d’Ici Danse vous propose cet été des séances de Bien-être à la plage Qi Gong, Gymnastique Douce, Pilates, Renfo/Stretch, Marche Nordique.

Tous les samedis à 10h.

Rdv devant les cabines de la plage. Durée 1h.

Pour la Marche Nordique rdv à 9h, durée 2h.

Gratuit sur réservation au 06 59 13 19 71 ou à l’accueil du Club Nautique. .

Esplanade Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71

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English : Bien être à la plage

L’événement Bien être à la plage Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)