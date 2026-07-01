AGENDA · Pont-et-Massène
Stuart O’Connor Le pari des gourmets Pont-et-Massène
samedi 25 juillet 2026 · Le pari des gourmets · Pont-et-Massène
Informations pratiques
Pont-et-Massène
Stuart O’Connor
Le pari des gourmets 10, rue du lac Pont-et-Massène Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez découvrir Stuart O’Connor et son univers musical folk, rock.
Menu unique seulement sur réservation 03 80 97 11 11 .
Le pari des gourmets 10, rue du lac Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 11 11
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English : Stuart O’Connor
L’événement Stuart O’Connor Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-11 par OT des Terres d’Auxois
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