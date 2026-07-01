Tournoi de tennis sur sable RDV devant le club nautique Pont-et-Massène

Informations pratiques

Pont-et-Massène

Tournoi de tennis sur sable

RDV devant le club nautique Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-22

Avec le Tennis Club Semurois.

Sur réservation Gratuit .

RDV devant le club nautique Lac de Pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71

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English : Tournoi de tennis sur sable

L’événement Tournoi de tennis sur sable Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Terres d’Auxois