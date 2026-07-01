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AGENDA · Pont-et-Massène

Tournoi de tennis sur sable RDV devant le club nautique Pont-et-Massène

dimanche 26 juillet 2026 · RDV devant le club nautique · Pont-et-Massène

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
RDV devant le club nautique
Adresse
Lac de Pont
Ville
21140 Pont-et-Massène
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pont-et-Massène

Tournoi de tennis sur sable

RDV devant le club nautique Lac de Pont Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-22

Avec le Tennis Club Semurois.
Sur réservation Gratuit   .

RDV devant le club nautique Lac de Pont Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71 

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English : Tournoi de tennis sur sable

L’événement Tournoi de tennis sur sable Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-09 par OT des Terres d’Auxois

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