Journée de la glisse au féminin rue du lac Pont-et-Massène

Informations pratiques

Pont-et-Massène

Journée de la glisse au féminin

rue du lac Club Nautique des Terres d’Auxois Pont-et-Massène Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le Club Nautique des Terres d’Auxois organise une journée de la glisse au féminin.

Initiation gratuite au ski nautique.

Les places sont limitées, réservation conseillée auprès du Club Nautique.

Une séance de stretching sera animé par l’Atelier d’Ici Danse de 17h à 18h. .

rue du lac Club Nautique des Terres d’Auxois Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71 clubnautiqueterresdauxois@gmail.com

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English : Journée de la glisse au féminin

L’événement Journée de la glisse au féminin Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-29 par OT des Terres d’Auxois