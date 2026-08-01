Journée de la glisse au féminin rue du lac Pont-et-Massène
mercredi 5 août 2026 · rue du lac · Pont-et-Massène
Informations pratiques
Pont-et-Massène
Journée de la glisse au féminin
rue du lac Club Nautique des Terres d’Auxois Pont-et-Massène Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Le Club Nautique des Terres d’Auxois organise une journée de la glisse au féminin.
Initiation gratuite au ski nautique.
Les places sont limitées, réservation conseillée auprès du Club Nautique.
Une séance de stretching sera animé par l’Atelier d’Ici Danse de 17h à 18h. .
rue du lac Club Nautique des Terres d’Auxois Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 13 19 71 clubnautiqueterresdauxois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée de la glisse au féminin
L’événement Journée de la glisse au féminin Pont-et-Massène a été mis à jour le 2026-07-29 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Pont-et-Massène (Côte-d'Or)
- Traversée du lac à la nage RDV devant le club nautique Pont-et-Massène 6 août 2026
- Marche nordique RDV devant les cabines Pont-et-Massène 8 août 2026
- Bien être à la plage Pont-et-Massène 8 août 2026
- Club discount Pont-et-Massène 13 août 2026
- Visite du barrage du lac de Pont Pont-et-Massène 13 août 2026