Cours de réadaptation cardio-vasculaire au Parc des Evaux, Parc des Evaux, Genève
Cours de réadaptation cardio-vasculaire au Parc des Evaux, Parc des Evaux, Genève lundi 22 juin 2026.
Cours de réadaptation cardio-vasculaire au Parc des Evaux 22 juin – 26 août Parc des Evaux
CHF 10.- par séance ; CHF 75.- pour 10 séances ; première séance offerte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T18:00:00+02:00 – 2026-06-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T19:00:00+02:00
Cours de réadaptation cardio-vasculaire par le groupe cardio ARCV-Genève, ouverts à tous. Une heure d’exercices physiques, donnée par des physiothérapeutes et sous supervision médicale.
Deux niveaux, axés sur le renforcement musculaire, l’endurance et la souplesse. Marche rapide ou course au Parc en fin de parcours.
Tenue de sport, baskets et si possible tapis de sol. Pas de vestiaires.
Une organisation partenaire de la Fondation Suisse de Cardiologie
Parc des Evaux, Accès:
- Tram 14, arrêt Salle communale Onex
- Bus 2, 43, arrêts la Traille, Vallet.
Parc des Evaux 110 Chemin François-Chavaz, Onex Genève 1213 Genève
Cours de réadaptation cardio-vasculaire par le groupe cardio ARCV-Genève, ouverts à tous. Une heure d’exercices physiques au Parc des Evaux (plein air)
DR
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