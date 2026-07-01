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AGENDA · Plurien

Cours de Relaxation Plurien

vendredi 10 juillet 2026 · Plurien

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
1 Rue des Artisans
Ville
22240 Plurien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plurien

Cours de Relaxation

1 Rue des Artisans Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Et si vous preniez une heure pour souffler ? Ralentir Se détendre Respirer Ressentir Revenir à soi
Retrouver apaisement, légèreté, vitalité
Animé par Isabelle Augagneur
Relaxologue depuis 2000

Sur réservation uniquement.   .

1 Rue des Artisans Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 69 86 53 

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English :

L’événement Cours de Relaxation Plurien a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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