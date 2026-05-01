Cours de solfège à Barret Association Phoenix Arts. Chez Bonnin Barret

Barret

Cours de solfège à Barret Association Phoenix Arts.

Chez Bonnin Association Phöenix Arts Barret Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-12-31 20:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Nouveaux cours de formation musicale (solfège) à Barret proposés par l’association Phoënix Arts destinés aux adultes et débutants. Ces cours seront proposés tout au long de l’année, y compris les jours fériés, afin d’assurer une continuité pédagogique.

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Chez Bonnin Association Phöenix Arts Barret 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 37 84 84 phoenixarts16@gmail.com

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English : Cours de solfège à Barret Association Phoenix Arts.

New music theory courses in Barret, run by the Phoënix Arts association, aimed at adults and beginners. These courses will be held throughout the year, including on public holidays, to ensure continuity of teaching.

L’événement Cours de solfège à Barret Association Phoenix Arts. Barret a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Sud Charente