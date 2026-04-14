Un jardin d’exception, entre structure et poésie végétale, Jardin de chez Chiron, Barret

Un jardin d’exception, entre structure et poésie végétale 6 et 7 juin Jardin de chez Chiron Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre ou guidée en compagnie du propriétaire jardinier.

Suite à la chute d’un arbre, l’espace devant la maison offre désormais un nouveau décor à découvrir.

Jardin de chez Chiron 11 route du Jardin fleuri, Barret Barret 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 85 32 46 20 Ce jardin, ouvert sur la campagne environnante, séduit par la diversité de ses perspectives et la richesse de sa flore. Pensé comme une toile où se mêlent harmonie des couleurs et jeux graphiques, il allie structure et poésie végétale. Les topiaires, soigneusement taillées, en dessinent l’ossature permanente, tandis que les vivaces aux floraisons généreuses rythment le passage des saisons. Au printemps, l’épanouissement des roses transforme le lieu en un écrin de couleurs et de parfums.

Chaque année, de nouvelles plantes adaptées aux sols calcaires sont introduites, renouvelant sans cesse l’émerveillement des visiteurs. Les collections s’enrichissent également, avec des variétés originales, tout en conservant une place pour les plantes classiques, ces incontournables et intemporelles qui structurent les jardins depuis des décennies.

Superficie : 5 000 m2

Visite libre ou guidée en compagnie du propriétaire jardinier.

© Ministère de la Culture – DRAC Stéphanie Bérusseau, juin 2025.