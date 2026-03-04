Cours de sport – spécial femme enceinte, Parking de la médiathèque Neuf-Berquin, Neuf-Berquin

Cours de sport – spécial femme enceinte Mercredi 11 mars, 10h00 Parking de la médiathèque Neuf-Berquin Nord

Inscription obligatoire nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T10:00:00+01:00 – 2026-03-11T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T10:00:00+01:00 – 2026-03-11T11:00:00+01:00

Proposée dans le cadre du Bus des 1000 premiers jours, cette séance de fitness, réalisée avec du petit matériel (comme des haltères), combine des mouvements de gymnastique et des exercices fonctionnels. Elle permet de travailler l’ensemble du corps, d’améliorer la condition cardio-respiratoire, la souplesse et la mobilité.

L’objectif est de maintenir la forme et le tonus musculaire tout au long de la grossesse.

La séance est adaptée à la condition physique de chacune et à l’avancement de la grossesse.

Important : les participantes doivent s’assurer, auprès de leur professionnel de santé, qu’il n’existe aucune contre-indication à la pratique de ce type d’activité.

Les participantes doivent prendre les tapis de gym.

Parking de la médiathèque Neuf-Berquin 6 Rue d'Estaires, 59940 Neuf-Berquin Neuf-Berquin 59940 Nord Hauts-de-France

