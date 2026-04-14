Cours de Tango Argentin – Niveau débutant, Maison de quartier de Plainpalais, Genève

Cours de Tango Argentin – Niveau débutant 23 avril – 25 juin, certains jeudis Maison de quartier de Plainpalais

à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T12:15:00+02:00 – 2026-04-23T13:15:00+02:00

Fin : 2026-06-25T12:15:00+02:00 – 2026-06-25T13:15:00+02:00

Découvrez la magie du tango argentin, une danse sociale élégante et passionnée qui gagne en popularité dans le monde entier. Nos cours collectifs, animés par moi-même et Dorotea Schepens, se déroulent dans une ambiance accueillante et ouverte, parfaite pour les débutants. Après chaque session, nous nous réunissons pour un repas partagé, une merveilleuse occasion de se connecter, de discuter du tango, de son histoire et de ses traditions.

Maison de quartier de Plainpalais Rue de la Tour 1, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 331 45 20 http://www.mqplainpalais.ch/ [{« type »: « phone », « value »: « 0041786991500 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-plainpalais/

Chaque jeudi à midi (12h15 à 13h15) à Plainpalais Instructeurs: Esteban García & Dorotea Schepens Maison de Quartier de Plainpalais Rue de la Tour 1, 1205 Genève Cours à prix libre! Niveau débutant

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