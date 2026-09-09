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Cours de Tango Argentin – Niveau débutant, Maison de quartier de Plainpalais, Genève

jeudi 10 septembre 2026 · Maison de quartier de Plainpalais · Genève

Cours de Tango Argentin – Niveau débutant, Maison de quartier de Plainpalais, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier de Plainpalais
Adresse
Rue de la Tour 1, 1205 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
à prix libre

Cours de Tango Argentin – Niveau débutant Jeudi 10 septembre, 12h15 Maison de quartier de Plainpalais

à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T12:15:00+02:00 – 2026-09-10T13:15:00+02:00
Fin : 2026-09-10T12:15:00+02:00 – 2026-09-10T13:15:00+02:00

✨ Découvrez la magie du tango argentin, une danse sociale élégante et passionnée qui gagne en popularité dans le monde entier. Nos cours collectifs, animés par moi-même et Dorotea Schepens, se déroulent dans une ambiance accueillante et ouverte, parfaite pour les débutants.
Tous les jeudis à midi – Cours au chapeau !

✨ Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
Un abrazo,

Dorotea & Esteban
076 2312209– schepensdo@gmail.com
078 699 15 00 – estebangarciacsop@yahoo.com
www.estebantango.com

Maison de quartier de Plainpalais Rue de la Tour 1, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 331 45 20 http://www.mqplainpalais.ch/ [{« type »: « phone », « value »: « 0041786991500 »}] [{« link »: « mailto:schepensdo@gmail.com »}, {« link »: « mailto:estebangarciacsop@yahoo.com »}, {« link »: « http://www.estebantango.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-plainpalais/
Chaque jeudi à midi (12h15 à 13h15) à Plainpalais Instructeurs: Esteban García & Dorotea Schepens Maison de Quartier de Plainpalais Rue de la Tour 1, 1205 Genève Cours à prix libre! Niveau débutant

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