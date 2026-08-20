Cours de Tango Argentin – Niveau débutant, Maison de quartier de Plainpalais, Genève

Informations pratiques

Cours de Tango Argentin – Niveau débutant Jeudi 1 octobre, 12h15 Maison de quartier de Plainpalais

à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T12:15:00+02:00 – 2026-10-01T13:15:00+02:00

Fin : 2026-10-01T12:15:00+02:00 – 2026-10-01T13:15:00+02:00

✨ Découvrez la magie du tango argentin, une danse sociale élégante et passionnée qui gagne en popularité dans le monde entier. Nos cours collectifs, animés par moi-même et Dorotea Schepens, se déroulent dans une ambiance accueillante et ouverte, parfaite pour les débutants.

Tous les jeudis à midi – Cours au chapeau !

✨ Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Un abrazo,

Dorotea & Esteban

076 2312209– schepensdo@gmail.com

078 699 15 00 – estebangarciacsop@yahoo.com

www.estebantango.com

Maison de quartier de Plainpalais Rue de la Tour 1, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 331 45 20 http://www.mqplainpalais.ch/ [{« type »: « phone », « value »: « 0041786991500 »}] [{« link »: « mailto:schepensdo@gmail.com »}, {« link »: « mailto:estebangarciacsop@yahoo.com »}, {« link »: « http://www.estebantango.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-plainpalais/

Chaque jeudi à midi (12h15 à 13h15) à Plainpalais Instructeurs: Esteban García & Dorotea Schepens Maison de Quartier de Plainpalais Rue de la Tour 1, 1205 Genève Cours à prix libre! Niveau débutant

Milonga Brava