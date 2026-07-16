Soirée GAFIEIRA, La Chaloupe à vapeur, Genève
jeudi 20 août 2026 · La Chaloupe à vapeur · Genève
Informations pratiques
Soirée GAFIEIRA Jeudi 20 août, 19h00 La Chaloupe à vapeur
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T19:00:00+02:00 – 2026-08-20T21:00:00+02:00
Soirée Gafieira à La Chaloupe à Vapeur✨
Découvrez la Gafieira dans une ambiance chaleureuse et festive au bord de l’eau ! ☀️
Jeudi
19h00 : Initiation & Danse (accessible à tous)
Lieu : La Chaloupe à Vapeur
️ Entrée libre
La Chaloupe à vapeur Rue de Lausanne 126, 1202 Genève Genève 1202 http://www.labarje.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/la-barje-sciences/
Soirée Gafieira à la Chaloupe à Vapeur dès 19h00
La Barje
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