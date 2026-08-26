Cours de Théâtre à Nantes – Saison 2026-2027 ASC Bonne Garde, Pirmil Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-15 20:35 – 22:30

Gratuit : non 400€ Possibilité de faire un cours d’essai. Adulte, Senior

Envie de développer votre confiance, votre créativité et votre aisance à l’oral Rejoignez nos ateliers de Théâtre et de Stand-Up ouverts à tous les niveaux, du débutant au confirmé.Tout au long de l’année, vous travaillerez la prise de parole, l’expression corporelle, les émotions, l’improvisation, la création de personnages ou encore l’écriture humoristique, dans une ambiance conviviale et bienveillante.? Groupes limités à 12 participants?? 2 heures de cours par semaine?? 1 cours d’essai?? 1 représentation de fin d’année par groupe?? Scène ouverte en milieu d’année pour les ateliers Stand-Up???? Début des cours : semaine du 15 septembre 2025????? Bonne Garde – 2 rue Paul Théry, NantesExprimez-vous. Dépassez-vous. Épanouissez-vous.

ASC Bonne Garde, Pirmil Nantes 44200

0652309707 https://ascbg.monclub.app/app/64e49297d114f8004e3d821f



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