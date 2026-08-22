Cours de théâtre Rue des écoles Saint-Barthélemy-de-Vals
jeudi 10 septembre 2026 · Rue des écoles · Saint-Barthélemy-de-Vals
Informations pratiques
Saint-Barthélemy-de-Vals
Cours de théâtre
Rue des écoles Espace Loisirs et Culture Les galets Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme
Tarif : 150 – 150 – EUR
+ 20€ d’adhésion à l’association
Pour l’année, cours jusqu’à fin avril
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-30 20:30:00
Date(s) :
2026-09-10
A partir d’exercices ludiques, d’impro, de textes d’auteurs contemporains…
Pour améliorer sa confiance en soi, son lâcher-prise, explorer les capacités de sa voix, de son corps pour fabriquer son personnage.
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Rue des écoles Espace Loisirs et Culture Les galets Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 64 82 58 orsole.stbarth@gmail.com
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English :
Through playful exercises, improv, and texts by contemporary authors…
To build self-confidence, let go of inhibitions, and explore the capabilities of one’s voice and body to create a character.
L’événement Cours de théâtre Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche