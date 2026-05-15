Cours de Yoga à l’Hôtel Les Bassans Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec
Cours de Yoga à l’Hôtel Les Bassans Rue du Maréchal Foch Perros-Guirec jeudi 13 août 2026.
Perros-Guirec
Cours de Yoga à l’Hôtel Les Bassans
Rue du Maréchal Foch Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:30:00
fin : 2026-08-13 18:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Cours de yoga avec Yoga Luz, à l’Hôtel Les Bassans, accessible à tous !
Infos pratiques
* 15 € cours
* Réservation par mail debroizelucile@gmail.com ou instagram
* Prévoir son tapis .
Rue du Maréchal Foch Plage de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 45 75 49 21
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English :
L’événement Cours de Yoga à l’Hôtel Les Bassans Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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