Cours de yoga Pont Romain Ascain
lundi 17 août 2026 · Pont Romain · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Cours de yoga
Pont Romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17 10:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Yoga à deux en douceur.
Cours effectués avec adaptation, respect de chacun et bienveillance.
Venez essayer , vous détendre, vous accorder ce moment. .
Pont Romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 13 69 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cours de yoga
L’événement Cours de yoga Ascain a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune Bureau d’Accueil Touristique Ascain 29 juillet 2026
- Cinéma en plein air Bizkarsoro (basque, sous-titré français) Plaza Ascain 29 juillet 2026
- Les contes du matin Parc du pont romain Ascain 30 juillet 2026
- Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Zone Artisanale Larre Lore Ascain 31 juillet 2026
- Marché hebdomadaire Place Pierre Loti Ascain 1 août 2026