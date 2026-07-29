Cours de yoga aux Terres de Nataé Lieu-dit Kersamedi Pont-Scorff
mercredi 29 juillet 2026 · Lieu-dit Kersamedi · Pont-Scorff
Informations pratiques
Pont-Scorff
Cours de yoga aux Terres de Nataé
Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
♀️ ET SI, CET ÉTÉ, VOUS PRENIEZ AUSSI LE TEMPS DE PRENDRE SOIN DE VOUS ?
Aux Terres de Nataé, nous pensons chaque jour au bien-être des animaux qui vivent au parc refuge. Mais aujourd’hui, nous avions envie de penser aussi au vôtre !
️ Mercredi 29 juillet, de 15h30 à 16h30, nous vous proposons une nouvelle expérience aux Terres de Nataé un cours de yoga au cœur du parc refuge, pour 19,90€* par adulte.
Dans un cadre naturel et apaisant, prenez le temps de ralentir, de respirer et de vous reconnecter à vous-même. Laissez de côté le rythme du quotidien et accordez-vous une véritable parenthèse de bien-être, au plus près de la nature.
Parce que prendre soin de soi, c’est aussi savoir s’accorder une pause, inscrivez-vous vite à l’adresse billetterie@lesterresdenatae.fr, les places sont limitées !
✨ Les animaux ont leur espace de bien-être… et si vous veniez découvrir le vôtre ?
Si cette première séance vous plaît, bonne nouvelle… Nous vous préparons déjà une jolie surprise pour la rentrée. Restez connectés !
*Le prix du cours de yoga ne comprend pas le billet d’entrée aux Terres de Nataé. .
Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne
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L’événement Cours de yoga aux Terres de Nataé Pont-Scorff a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 56