Cours de yoga Capbreton
vendredi 11 septembre 2026 · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Cours de yoga
Plage notre dame Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-11 10:00:00
Date(s) :
2026-09-11
COURS DE YOGA
Plage Notre-Dame
Tous les vendredis ›
9h-10h et 10h-11h ~ en juillet et août
› 9h-10h en septembre
Les tapis sont fournis.
Payant 15 € la séance
Sur réservation, renseignements 06.78.31.07.86 ou mathilde.lebosq@gmail.com .
Plage notre dame Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 31 07 86 mathilde.lebosq@gmail.com
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English : Cours de yoga
L’événement Cours de yoga Capbreton a été mis à jour le 2026-05-29 par OTI LAS
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