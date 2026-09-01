Informations pratiques

Capbreton

Cours de yoga

Plage notre dame Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-11 10:00:00

Date(s) :

2026-09-11

COURS DE YOGA

Plage Notre-Dame

Tous les vendredis ›

9h-10h et 10h-11h ~ en juillet et août

› 9h-10h en septembre

Les tapis sont fournis.

Payant 15 € la séance

Sur réservation, renseignements 06.78.31.07.86 ou mathilde.lebosq@gmail.com .

Plage notre dame Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 31 07 86 mathilde.lebosq@gmail.com

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English : Cours de yoga

L’événement Cours de yoga Capbreton a été mis à jour le 2026-05-29 par OTI LAS