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Cours de Yoga en plein air Arès

mercredi 15 juillet 2026 · Arès

Cours de Yoga en plein air Arès

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Tarif
15 15 15

Arès

Cours de Yoga en plein air

Arès Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29

Cours de hatha yoga doux. Respirer tranquillement et pleinement, poser la respiration sur le mouvement corporel, s’éveiller aux sensations.

Renseignements auprès des ateliers Arts et Yoga au 06 73 78 74 84.

À partir de 13 ans Tarif 15 €/personne.

Lieu en plein air, le rendez vous vous sera donné au téléphone par Albane Roux, enseignante certifiée par l’école française du yoga de l’énergie.   .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 78 74 84 

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English : Cours de Yoga en plein air

L’événement Cours de Yoga en plein air Arès a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme d’Arès

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