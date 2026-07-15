Cours de Yoga en plein air Arès
mercredi 5 août 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Cours de Yoga en plein air
Arès Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 10:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Cours de hatha yoga doux. Respirer tranquillement et pleinement, poser la respiration sur le mouvement corporel, s’éveiller aux sensations.
Renseignements auprès des ateliers Arts et Yoga au 06 73 78 74 84.
À partir de 13 ans Tarif 15 €/personne.
Lieu en plein air, le rendez vous vous sera donné au téléphone par Albane Roux, enseignante certifiée par l’école française du yoga de l’énergie. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 78 74 84
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English : Cours de Yoga en plein air
L’événement Cours de Yoga en plein air Arès a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme d’Arès
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