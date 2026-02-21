Cours de yoga gratuit Maison Sport Santé / Annexe du Conservatoire Piver Paris

Après une programmation pleine de succès en octobre 2025, la Mairie du 11ᵉ arrondissement met la pratique du Yoga à l’honneur et vous propose des séances sportives gratuites, ouvertes à toutes et tous : enfants, habitants, seniors, personnes en reprise d’activité physique après une maladie (cancer, pathologies chroniques, etc), ou tout simplement désireuses de retrouver le plaisir du mouvement.

Ces séances, encadrées par des éducateurs formés au Sport Santé, visent à favoriser le bien-être, la mobilité et la remise en forme en douceur.

Maison Sport Santé / Annexe du Conservatoire Piver

7, passage Piver

Programme Sport Santé – Semaine du 2 au 5 mars

Lundi 2 mars de 15h à 16h : Cours de yoga avec Yoga Vision – Enfants à partir de 7 à 12 ans. Inscription par mail à camille.nutz@paris.fr

Mardi 3 mars de 11h à 12h : Cours de yoga avec Yoga Vision – Ouvert à tous, à partir de 12 ans. Inscription par mail à camille.nutz@paris.fr

Jeudi 5 mars de 11h à 12h : Cours de yoga doux avec Yoga Vision – Séniors à partir de 60 ans. Venez (re)découvrir le Yoga sur chaise. Inscription par mail à camille.nutz@paris.fr

Ces activités s’inscrivent dans la dynamique Sport Santé Paris 11, qui encourage la prévention, la vitalité et le bien-être à tout âge.

Entièrement gratuites, elles sont organisées par la Maison Sport Santé et la mairie du 11ᵉ arrondissement, en partenariat l’association Yoga Vision.

Le jeudi 05 mars 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Inscription par mail à camille.nutz@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-05T12:00:00+01:00

fin : 2026-03-05T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-05T11:00:00+02:00_2026-03-05T12:00:00+02:00

Maison Sport Santé / Annexe du Conservatoire Piver 7 passage Piver 75011 Paris



