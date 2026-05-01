Cours de yoga Lieu-dit Kersamedi Pont-Scorff
Cours de yoga Lieu-dit Kersamedi Pont-Scorff dimanche 17 mai 2026.
Pont-Scorff
Cours de yoga
Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:30:00
fin : 2026-05-17 11:15:00
Date(s) :
2026-05-17
Besoin de déconnexion ? Initiez-vous au YOGA, aux Terres de Nataé !
Rendez-vous dimanche 17 mai, au cœur du parc refuge !
♀️ Flora, professeure de yoga certifiée, vous accompagnera pour découvrir les bases de cette pratique dans un cadre exceptionnel.
Installez-vous sur la terrasse du bar des castors, ou en intérieur en fonction de la météo et profitez d’un véritable moment de détente en pleine nature !
⏰ 2 créneaux de 45 minutes
– 10h30 → 11h15
– 11h30 → 12h15
Parce qu’aux Terres de Nataé, le bien-être est une valeur essentielle, pour les animaux comme pour les humains.
Tarif 10€
Places limitées 15 personnes maximum
Activité accessible à partir de 12 ans, accompagné d’un adulte
Inscription obligatoire billetterie@lesterresdenatae.fr
Prévoir une tenue de sport et un tapis .
Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne
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L’événement Cours de yoga Pont-Scorff a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 56