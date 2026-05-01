Cours de yoga Lieu-dit Kersamedi Pont-Scorff

Pont-Scorff

Cours de yoga

Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17 11:15:00

Date(s) :

2026-05-17

Besoin de déconnexion ? Initiez-vous au YOGA, aux Terres de Nataé !

Rendez-vous dimanche 17 mai, au cœur du parc refuge !

‍♀️ Flora, professeure de yoga certifiée, vous accompagnera pour découvrir les bases de cette pratique dans un cadre exceptionnel.

Installez-vous sur la terrasse du bar des castors, ou en intérieur en fonction de la météo et profitez d’un véritable moment de détente en pleine nature !

⏰ 2 créneaux de 45 minutes

– 10h30 → 11h15

– 11h30 → 12h15

Parce qu’aux Terres de Nataé, le bien-être est une valeur essentielle, pour les animaux comme pour les humains.

Tarif 10€

Places limitées 15 personnes maximum

Activité accessible à partir de 12 ans, accompagné d’un adulte

Inscription obligatoire billetterie@lesterresdenatae.fr

Prévoir une tenue de sport et un tapis .

Lieu-dit Kersamedi Les Terres de Nataé Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours de yoga Pont-Scorff a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 56