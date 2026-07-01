Informations pratiques

Plougonvelin

Cours de Yoga Restauratif Relaxation profonde

Studio Yoga Reconnexion Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20

Le Yoga Restauratif est l’art de prendre du temps pour être et cesser de faire .

Les postures sont réalisables par tous, même si vous n’avez jamais pratiqué le Yoga !

Le cours vous amènera dans un état de relaxation extrêmement profonde, permettra de calmer l’agitation du mental et de libérer les tensions émotionnelles, psychiques et physiques.

Un moment très rare de reconnexion qualitative avec soi-même grâce à une pratique de relaxation consciente puissante. Vous vivrez un moment pour vous, d’une qualité inouïe. Vous vivrez un voyage intérieur puissant, d’un calme absolu et de grande paix.

Le Studio vous propose également cet été des cours exceptionnels de Hatha Yoga et de Yin Yoga avec une enseignante indienne, n’hésitez pas à visiter notre site internet ! .

Studio Yoga Reconnexion Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 18 12 46 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours de Yoga Restauratif Relaxation profonde Plougonvelin a été mis à jour le 2026-07-09 par OT IROISE BRETAGNE