Cours de Yoga Port du Bloscon Roscoff
lundi 13 juillet 2026 · Port du Bloscon · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Cours de Yoga
Port du Bloscon Port de Plaisance Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Cours à 10h30 sur la terrasse en bois devant les commerces du port de plaisance, tous les LUNDIS matins de l’été (sauf le 20 juillet).
Ce sont des cours d’une heure, très doux, à visée apaisante.
Apporter si possible un tapis et sinon une serviette de plage suffit.
Inscription au 06 77 96 81 46. .
Port du Bloscon Port de Plaisance Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 77 96 81 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cours de Yoga Roscoff a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Roscoff (Finistère)
- Festival Place aux Mômes Lagadennou Roscoff 15 juillet 2026
- Partir en livre Nos petits et grand héros Rue Célestin Seite Roscoff 16 juillet 2026
- Sorties Découverte de la faune et des algues de l’Estran Roscoff 16 juillet 2026
- Les Olympiades de Roscoff Rue Victor Hugo Roscoff 16 juillet 2026
- Concert HOP HOP HOP CREW Winch Pub Roscoff 16 juillet 2026