Cours de Yoga Port du Bloscon Roscoff

Informations pratiques

Roscoff

Cours de Yoga

Port du Bloscon Port de Plaisance Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Cours à 10h30 sur la terrasse en bois devant les commerces du port de plaisance, tous les LUNDIS matins de l’été (sauf le 20 juillet).

Ce sont des cours d’une heure, très doux, à visée apaisante.

Apporter si possible un tapis et sinon une serviette de plage suffit.

Inscription au 06 77 96 81 46. .

Port du Bloscon Port de Plaisance Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 77 96 81 46

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English :

L’événement Cours de Yoga Roscoff a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX