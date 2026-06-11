Concert HOP HOP HOP CREW Winch Pub Roscoff
Concert HOP HOP HOP CREW Winch Pub Roscoff jeudi 16 juillet 2026.
Roscoff
Concert HOP HOP HOP CREW
Winch Pub 3 Quai Parmentier Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert HOP HOP HOP CREW au Winch Pub.
Ambiance festive, Bonne musique et vue sur le port. Entrée libre, venez vibrer tout l’été! .
Winch Pub 3 Quai Parmentier Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 61 15 80
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English :
L’événement Concert HOP HOP HOP CREW Roscoff a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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