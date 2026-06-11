Concert HOP HOP HOP CREW Winch Pub Roscoff

Roscoff

Concert HOP HOP HOP CREW

Winch Pub 3 Quai Parmentier Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert HOP HOP HOP CREW au Winch Pub.

Ambiance festive, Bonne musique et vue sur le port. Entrée libre, venez vibrer tout l’été! .

Winch Pub 3 Quai Parmentier Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 61 15 80

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English :

L’événement Concert HOP HOP HOP CREW Roscoff a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX