Informations pratiques

Roscoff

Une Bretagne par les Contours

abri du canot de sauvetage Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:30:00

fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Exposition du dessinateur Yann Lesacher, qui présente un compte-rendu visuel de sa randonnée sur les côtes bretonnes (via le GR34). Les planches dessinées de ses carnets de voyage sont particulièrement variées et alternent entre annotations, aquarelles, croquis au crayon…et surtout une dose d’humour, approche quelque peu inattendue en lien avec un travail artistique. .

abri du canot de sauvetage Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 08 05 63 75

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English :

L’événement Une Bretagne par les Contours Roscoff a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX