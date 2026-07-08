Une Bretagne par les Contours Roscoff
lundi 3 août 2026 · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Une Bretagne par les Contours
abri du canot de sauvetage Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition du dessinateur Yann Lesacher, qui présente un compte-rendu visuel de sa randonnée sur les côtes bretonnes (via le GR34). Les planches dessinées de ses carnets de voyage sont particulièrement variées et alternent entre annotations, aquarelles, croquis au crayon…et surtout une dose d’humour, approche quelque peu inattendue en lien avec un travail artistique. .
abri du canot de sauvetage Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 08 05 63 75
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English :
L’événement Une Bretagne par les Contours Roscoff a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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