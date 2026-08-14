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AGENDA · Orgelet

Cours découverte Salle de la grenette Orgelet

vendredi 18 septembre 2026 · Salle de la grenette · Orgelet

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle de la grenette
Adresse
Place du Bourg de Merlia
Ville
39270 Orgelet
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Orgelet

Cours découverte

Salle de la grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Cours de découverte le vendredi 18 septembre 2026 salle de la grenette d’Orgelet.

Danses de couple pour débutants et confirmés.   .

Salle de la grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 06 00 63 

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English : Cours découverte

L’événement Cours découverte Orgelet a été mis à jour le 2026-08-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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