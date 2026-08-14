Cours découverte Salle de la grenette Orgelet
vendredi 18 septembre 2026 · Salle de la grenette · Orgelet
Informations pratiques
Orgelet
Cours découverte
Salle de la grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Cours de découverte le vendredi 18 septembre 2026 salle de la grenette d’Orgelet.
Danses de couple pour débutants et confirmés. .
Salle de la grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 06 00 63
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English : Cours découverte
L’événement Cours découverte Orgelet a été mis à jour le 2026-08-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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