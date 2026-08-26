Cours Découvertes Pilates & Stretching Postural – Association Umaneha Studio 32 Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-03 18:00 –

Gratuit : non 5 € la séance Séance à petit prix : 5€/personneNombre de places limités (8 à 14 personnes maxi) – Réservation obligatoireInscription en ligne Tout public

Préparez votre rentrée et venez découvrir le Pilates et le Stretching Postural avec l’association Umaneha !L’association Umaneha organise des séances découvertes fin août et début septembre. Venez rencontrer nos professeures, Charlotte et Juliette !Pour Qui ?Les cours proposés sont ouverts à tous et à toutes !Quoi ?Des pratiques à la fois douces et toniques pour travailler vos muscles en profondeur.Les cours allient mobilité, renforcement musculaire, respiration, étirements, travail abdominal et postural.Pour en savoir plus sur ces 2 méthodes : https://umaneha-sportsantenantes.com/pratiques–beneficesQuand ?Lundi 31 août à 18h30 – PILATES avec Charlotte à DalbyMardi 1er septembre à 12h30 – PILATES à DalbyJeudi 3 septembre à 18h00 – STRETCHING POSTURAL au Studio 32Jeudi 3 septembre à 18h30 – PILATES avec Juliette au Parc Floral de la BeaujoireOù ?Au Parc Floral de la Beaujoire, entrée 4 Parc des expositions, 346 routede Saint-Joseph, NantesA Dalby Sport-Santé, 2 rue d’Allonville, NantesAu Studio 32, 32 mail de la Caserne Mellinet, NantesInscription annuelle possible à la suite du cours. Tarif solid’R et Carte Blanche sur demande par mail : umaneha.sp@gmail.com

Studio 32 Nantes 44021

06 68 56 72 57 https://www.helloasso.com/associations/umaneha/adhesions/umaneha-cours-decouvertes



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