Cours dédiée aux Femmes

12 Avenue du 8 Mai 1945 Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Un cours dédiée aux Femmes LICENCIÉS OU NON dans le cadre de la Journée de la Femme.

Au judo de Morcenx, on accueille, on partage et on vite ensemble une passion le judo, dans le respect, la convivialité et le bien-être de tous.

RDV au dojo

Un cours dédiée aux Femmes LICENCIÉS OU NON dans le cadre de la Journée de la Femme.

Au judo de Morcenx, on accueille, on partage et on vite ensemble une passion le judo, dans le respect, la convivialité et le bien-être de tous.

RDV au dojo .

12 Avenue du 8 Mai 1945 Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 21 13 13 cam.judodudistu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours dédiée aux Femmes

A course dedicated to LICENSED OR NOT LICENSED women as part of Women’s Day.

At Morcenx judo, we welcome and share our passion for judo, in a spirit of respect, conviviality and well-being for all.

See you at the dojo

L’événement Cours dédiée aux Femmes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Morcenx