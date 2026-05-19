Cours d’initiation de surf ou de bodyboard Maeva Surf Club Mimizan

Mimizan

Cours d’initiation de surf ou de bodyboard

Maeva Surf Club 33 Avenue de la Cote d’Argent Mimizan Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:15:00

fin : 2026-08-10 15:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez donc vous initier au Surf ou au Bodyboard, pour le plus grand plaisir des petits et des grands dans votre école de surf à Mimizan.

De 8 à 16 personnes.

De 9 à 70 ans.

RDV au local du Maeva, plage de Remember, 15min. avant l’heure prévue.

25€ pers.

Réservation au 07 69 72 50 25 .

Maeva Surf Club 33 Avenue de la Cote d’Argent Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 72 50 25

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English : Cours d’initiation de surf ou de bodyboard

L’événement Cours d’initiation de surf ou de bodyboard Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan