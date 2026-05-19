Cours d’initiation de surf ou de bodyboard Maeva Surf Club Mimizan
Cours d’initiation de surf ou de bodyboard Maeva Surf Club Mimizan lundi 10 août 2026.
Mimizan
Cours d’initiation de surf ou de bodyboard
Maeva Surf Club 33 Avenue de la Cote d’Argent Mimizan Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:15:00
fin : 2026-08-10 15:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Envie de ressentir le frisson de la vague ? Venez donc vous initier au Surf ou au Bodyboard, pour le plus grand plaisir des petits et des grands dans votre école de surf à Mimizan.
De 8 à 16 personnes.
De 9 à 70 ans.
RDV au local du Maeva, plage de Remember, 15min. avant l’heure prévue.
25€ pers.
Réservation au 07 69 72 50 25 .
Maeva Surf Club 33 Avenue de la Cote d’Argent Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 72 50 25
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English : Cours d’initiation de surf ou de bodyboard
L’événement Cours d’initiation de surf ou de bodyboard Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan
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