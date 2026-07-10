Cours exceptionnel de Yoga (Yin) par une enseignante indienne Plougonvelin
vendredi 10 juillet 2026 · Plougonvelin
Informations pratiques
Plougonvelin
Cours exceptionnel de Yoga (Yin) par une enseignante indienne
Studio Yoga Reconnexion Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29
Cet été, vivez une expérience unique de Yoga à Plougonvelin en participant à des cours exceptionnels délivrés par une enseignante indienne.
Sailaja Thammala, professeur et formatrice de Yoga, aura quitté son Inde natale pour atteindre le bout de notre Finistère, et y délivrer son enseignement.
En juillet et août 2026, pendant 4 semaines, 2 cours par jour, 6 jours sur 7 (sauf jeudi), même le dimanche !
Cours du matin à 9h30 Hatha Yoga
Cours du soir à 18h Yin Yoga
Pour votre bien-être, le studio vous offre plus de programme :
Le jeudi yoga restauratif (avec Sabine)
Le mardi matinée yoga et bien-être (en option, repas et massages)
Les cours sont tous niveaux. En fonction de la météo, nous nous délocaliserons parfois sur la plage.
Inscription obligatoire, places limitées à 10 personnes. Ne ratez pas cette occasion de pratiquer avec une enseignante du pays d’origine du Yoga. Vous vivrez un cours d’une grande douceur, de calme et de spiritualité. .
Studio Yoga Reconnexion Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 18 12 46 60
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English :
L’événement Cours exceptionnel de Yoga (Yin) par une enseignante indienne Plougonvelin a été mis à jour le 2026-07-09 par OT IROISE BRETAGNE
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