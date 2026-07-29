Cours gratuit de photographie animalière Zoo d’Asson Asson
dimanche 20 septembre 2026 · Zoo d'Asson · Asson
Informations pratiques
Asson
Cours gratuit de photographie animalière
Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Cours gratuit de photographie animalière
Suivez Armand Lateulere pour un cours de 2h30, où vous apprendrez les bases de la photographie, les techniques de prise de vue en zoo, la composition et la lumière ainsi que les astuces pour capturer l’action.
Cours théorique avec exposition de matériel photographique et de camouflage suivi de cours pratique. .
Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 03 34 info@zoo-asson.org
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English : Cours gratuit de photographie animalière
L’événement Cours gratuit de photographie animalière Asson a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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