Marché des Producteurs de Pays Mairie Asson

Informations pratiques

Asson

Marché des Producteurs de Pays

Mairie 20 Place Saint-Martin Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Profitez d’un marché fermier et gourmand avec restauration sur place.

Produits locaux, spécialités du terroir et rencontres avec les producteurs. .

Mairie 20 Place Saint-Martin Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 02 65 info@asson.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Asson a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay