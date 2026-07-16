Marché des Producteurs de Pays Mairie Asson
mercredi 12 août 2026 · Mairie · Asson
Informations pratiques
Asson
Marché des Producteurs de Pays
Mairie 20 Place Saint-Martin Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Profitez d’un marché fermier et gourmand avec restauration sur place.
Produits locaux, spécialités du terroir et rencontres avec les producteurs. .
Mairie 20 Place Saint-Martin Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 02 65 info@asson.fr
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Asson a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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