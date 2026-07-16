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Marché des Producteurs de Pays Mairie Asson

mercredi 12 août 2026 · Mairie · Asson

Marché des Producteurs de Pays Mairie Asson

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Mairie
Adresse
20 Place Saint-Martin
Ville
64800 Asson
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Asson

Marché des Producteurs de Pays

Mairie 20 Place Saint-Martin Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Profitez d’un marché fermier et gourmand avec restauration sur place.
Produits locaux, spécialités du terroir et rencontres avec les producteurs.   .

Mairie 20 Place Saint-Martin Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 02 65  info@asson.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Asson a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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