Croque Histoires Bibliothèque d’Asson Asson

Informations pratiques

Asson

Croque Histoires

Bibliothèque d’Asson 20 Place Saint-Martin Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille de 30 minutes pour petits et grands, suivi d’échanges. .

Bibliothèque d’Asson 20 Place Saint-Martin Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

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English : Croque Histoires

L’événement Croque Histoires Asson a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay