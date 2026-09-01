Croque Histoires Bibliothèque d’Asson Asson
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque d'Asson · Asson
Informations pratiques
Asson
Croque Histoires
Bibliothèque d’Asson 20 Place Saint-Martin Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Les bibliothèques du réseau du Pays de Nay vous invitent pour un temps lectures en famille de 30 minutes pour petits et grands, suivi d’échanges. .
Bibliothèque d’Asson 20 Place Saint-Martin Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Croque Histoires
L’événement Croque Histoires Asson a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
À voir aussi à Asson (Pyrénées-Atlantiques)
- Cours gratuit de photographie animalière Zoo d’Asson Asson 19 septembre 2026
- Cours gratuit de photographie animalière Zoo d’Asson Asson 20 septembre 2026
- Stage mini-soigneur Zoo d’Asson Asson 21 octobre 2026
- Croque Histoires Bibliothèque d’Asson Asson 28 octobre 2026
- Stage mini-soigneur Zoo d’Asson Asson 28 octobre 2026