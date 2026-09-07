Cours hebdomadaires d’escalade Easy Boosts pour enfants et ados – 1er trimestre 2026-2027, Parking Arrêt TPG de la Douane de Croix de Rozon, Bardonnex

Informations pratiques

Cours hebdomadaires d’escalade Easy Boosts pour enfants et ados – 1er trimestre 2026-2027 14 septembre – 30 novembre, les lundis Parking Arrêt TPG de la Douane de Croix de Rozon

167.90 – 198CHF/trimestre-matériel inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T17:00:00+02:00 – 2026-09-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-11-30T17:00:00+01:00 – 2026-11-30T18:30:00+01:00

Rejoins-nous pour les cours d’escalade hebdomadaires Easy Boosts ! Que ce soit dans la salle privatisée « Coin Varappe » ou au grand air sur le Salève selon la météo, chaque séance devient une aventure. Notre équipe professionnelle t’offre un cadre inclusif où le plaisir et la découverte sont au cœur de l’expérience.

Pour qui ? Enfants et ados de 7 à 14 ans.

Point de rendez-vous: Arrêt de bus TPG Douane Croix-de-Rozon.

Matériel: L’équipement technique (chaussons, baudrier, casque) et le matériel pédagogique sont inclus.

Inclusion: Merci de nous contacter avant l’inscription pour prévoir d’éventuels aménagements.

Les places sont limitées – réserve vite ta place pour le 1er trimestre 2026-2027 ! Plus d’infos et inscription

Parking Arrêt TPG de la Douane de Croix de Rozon Rte du Pont-de-la-Fin 7, 1257 Croix-de-Rozon Bardonnex 1257 Genève [{« type »: « phone », « value »: « +41782327478 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/easy-boosts-fr »}, {« type »: « email », « value »: « inscriptions+easyboosts@tchili.ch »}] [{« link »: « https://book.tchili.ch/en/series/easy-boosts-weekly-climbing-courses-for-kids-and-teens-2026-27-1st-quarter/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/en/activity/weekly-climbing-courses-kids-and-teens-geneva-easy-boosts-1st-quarter-2026-27/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/series/easy-boosts-cours-escalade-enfants-et-ados-1er-trimestre-2026-27/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/activity/cours-escalade-pour-enfants-ados-easy-boosts-1er-trimestre-2026-27-geneve/ »}]

Cours d’escalade hebdomadaires Easy Boosts – L’aventure d’escalade qui transforme chaque séance en une quête pleine de fun! Pour les 7-14 ans- Transformer chaque séance en joie, amitié et découverte!

©KB, Tchili Easy Learning