Cours pilates en extérieur Villa Nomade Erquy
Cours pilates en extérieur Villa Nomade Erquy jeudi 2 juillet 2026.
Erquy
Cours pilates en extérieur
Villa Nomade 20 Rue Castelnau Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:15:00
fin : 2026-07-09 10:15:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31
Cours de Pilates en extérieur, accessibles à tous les niveaux, du 2 juillet au 31 août. Cours mêlant renforcement musculaire profonds et étirements. .
Villa Nomade 20 Rue Castelnau Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 60 26 86 59
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English :
L’événement Cours pilates en extérieur Erquy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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