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AGENDA · Rennes

Cours réguliers à Villejean Maison de Quartier de Villejean Rennes

jeudi 17 septembre 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Maison de Quartier de Villejean
Adresse
12 rue de Bourgogne 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Cours réguliers à Villejean Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 17 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Danses et Percussions Africaines

DANSE & PERCUSSION AFRICAINE SAISON 2026-2027 RENNES
Envie de bouger, de vibrer au rythme des percussions et de partager un moment convivial ?
L’Asso Synzhoi vous propose ses cours de danse et percussion africaine, ouverts à tous les niveaux pour les ados et les adultes.
Maison de Quartier Villejean
19h00 : Cours de Percussions
20h15 : Cours de Danses
Tous les jeudis — reprise le 17 septembre
✨ 1 cours d’essai gratuit !
Aucune expérience nécessaire : venez découvrir, apprendre et surtout vous faire plaisir au rythme des musiques africaines !
[synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com)
[06 25 00 25 77](tel:06 25 00 25 77)
synzhoi.wixsite.com/synzhoi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-17T21:30:00.000+02:00

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 https://synzhoi.wixsite.com/synzhoi

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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