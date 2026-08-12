Cours réguliers à Villejean Maison de Quartier de Villejean Rennes
jeudi 17 septembre 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes
Informations pratiques
Cours réguliers à Villejean Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 17 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Danses et Percussions Africaines
DANSE & PERCUSSION AFRICAINE SAISON 2026-2027 RENNES
Envie de bouger, de vibrer au rythme des percussions et de partager un moment convivial ?
L’Asso Synzhoi vous propose ses cours de danse et percussion africaine, ouverts à tous les niveaux pour les ados et les adultes.
Maison de Quartier Villejean
19h00 : Cours de Percussions
20h15 : Cours de Danses
Tous les jeudis — reprise le 17 septembre
✨ 1 cours d’essai gratuit !
Aucune expérience nécessaire : venez découvrir, apprendre et surtout vous faire plaisir au rythme des musiques africaines !
[synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com)
[06 25 00 25 77](tel:06 25 00 25 77)
synzhoi.wixsite.com/synzhoi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-17T21:30:00.000+02:00
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https://synzhoi.wixsite.com/synzhoi
Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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