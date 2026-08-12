Informations pratiques

Cours réguliers à Villejean Maison de Quartier de Villejean Rennes Jeudi 17 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Danses et Percussions Africaines

DANSE & PERCUSSION AFRICAINE SAISON 2026-2027 RENNES

Envie de bouger, de vibrer au rythme des percussions et de partager un moment convivial ?

L’Asso Synzhoi vous propose ses cours de danse et percussion africaine, ouverts à tous les niveaux pour les ados et les adultes.

Maison de Quartier Villejean

19h00 : Cours de Percussions

20h15 : Cours de Danses

Tous les jeudis — reprise le 17 septembre

✨ 1 cours d’essai gratuit !

Aucune expérience nécessaire : venez découvrir, apprendre et surtout vous faire plaisir au rythme des musiques africaines !

[synzhoi@gmail.com](mailto:synzhoi@gmail.com)

[06 25 00 25 77](tel:06 25 00 25 77)

synzhoi.wixsite.com/synzhoi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-17T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-17T21:30:00.000+02:00

1

https://synzhoi.wixsite.com/synzhoi

Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

