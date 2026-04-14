Cours Salsa – 10CHF – Plainpalais, Autre lieu, Genève

Cours Salsa – 10CHF – Plainpalais 25 avril – 23 mai, les samedis Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Ce cours de salsa cubain tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez. Pas besoin de partenaire!

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.genevedanse.com »}]

Cours de Salsa – tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez

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