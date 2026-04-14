Cours Salsa – 10CHF – Plainpalais, Autre lieu, Genève
Cours Salsa – 10CHF – Plainpalais, Autre lieu, Genève samedi 25 avril 2026.
Cours Salsa – 10CHF – Plainpalais 25 avril – 23 mai, les samedis Autre lieu
10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Ce cours de salsa cubain tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez. Pas besoin de partenaire!
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.genevedanse.com »}]
Cours de Salsa – tous niveaux – sans inscription, venez quand vous voulez
asso
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