Cours Tango argentin du jeudi Rue Brizeux Roscoff
mardi 1 septembre 2026 · Rue Brizeux · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Cours Tango argentin du jeudi
Rue Brizeux Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 18:30:00
fin : 2027-04-29 19:30:00
Date(s) :
2026-09-01 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03 2027-01-07 2027-02-04 2027-03-04 2027-04-01 2027-05-06 2027-06-03
Vous rêvez de débuter en tango argentin ? ou vous avez quelques bases, ces cours sont pour vous!
organisé par l’association Tango à la mer à Roscoff.
Rejoignez nous au cours du Jeudi :
– Niveau débutant de 18H30 à 19H30 .
– Niveau intermédiaire ( 1 à 2 ans de tango ) de 19H35 à 20H35.
Découvrir le tango argentin en toute simplicité en couple ou à deux amies, possibilités de trouver un /une partenaire sur place.
Renseignements 06 77 56 90 90 .
Pour des infos supplémentaires vous pouvez également consulter le site web de notre association. .
Rue Brizeux Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 77 56 90 90
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English :
L’événement Cours Tango argentin du jeudi Roscoff a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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