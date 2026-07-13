Cours Tango argentin du jeudi Rue Brizeux Roscoff

Informations pratiques

Roscoff

Cours Tango argentin du jeudi

Rue Brizeux Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 18:30:00

fin : 2027-04-29 19:30:00

Date(s) :

2026-09-01 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03 2027-01-07 2027-02-04 2027-03-04 2027-04-01 2027-05-06 2027-06-03

Vous rêvez de débuter en tango argentin ? ou vous avez quelques bases, ces cours sont pour vous!

organisé par l’association Tango à la mer à Roscoff.

Rejoignez nous au cours du Jeudi :

– Niveau débutant de 18H30 à 19H30 .

– Niveau intermédiaire ( 1 à 2 ans de tango ) de 19H35 à 20H35.

Découvrir le tango argentin en toute simplicité en couple ou à deux amies, possibilités de trouver un /une partenaire sur place.

Renseignements 06 77 56 90 90 .

Pour des infos supplémentaires vous pouvez également consulter le site web de notre association. .

Rue Brizeux Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 77 56 90 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours Tango argentin du jeudi Roscoff a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX