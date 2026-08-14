AGENDA · Roscoff
Afterwork nautique Centre nautique Roscoff
vendredi 14 août 2026 · Centre nautique · Roscoff
Informations pratiques
Roscoff
Afterwork nautique
Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21
Les vendredis du Centre nautique de Roscoff
Locations de kayaks et de catamarans.
Apéro participatif et musique.
Sur Réservation. .
Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Afterwork nautique Roscoff a été mis à jour le 2026-08-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Roscoff (Finistère)
- Visite guidée Roscoff Roscoff 7 août 2026
- Concert HOP HOP HOP CREW Winch Pub Roscoff 7 août 2026
- Concert Duo Arrin Église ND de Croas Batz Roscoff 7 août 2026
- Stage Danse Contemporaine Place de la Gare Roscoff 11 août 2026
- Traversée de la baie du Laber Roscoff 11 août 2026