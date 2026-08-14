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AGENDA · Roscoff

Afterwork nautique Centre nautique Roscoff

vendredi 14 août 2026 · Centre nautique · Roscoff

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Centre nautique
Adresse
1B Rue Capitaine Coadou
Ville
29680 Roscoff
Département
Finistère
Tarif

Roscoff

Afterwork nautique

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21

Les vendredis du Centre nautique de Roscoff
Locations de kayaks et de catamarans.
Apéro participatif et musique.
Sur Réservation.   .

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22 

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English :

L’événement Afterwork nautique Roscoff a été mis à jour le 2026-08-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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