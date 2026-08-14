Afterwork nautique Centre nautique Roscoff

Informations pratiques

Roscoff

Afterwork nautique

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21

Les vendredis du Centre nautique de Roscoff

Locations de kayaks et de catamarans.

Apéro participatif et musique.

Sur Réservation. .

Centre nautique 1B Rue Capitaine Coadou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 22 55 19 22

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English :

L’événement Afterwork nautique Roscoff a été mis à jour le 2026-08-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX