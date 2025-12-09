Concert Duo Arrin Église ND de Croas Batz Roscoff

Concert Duo Arrin

Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

2026-08-07

Concert Duo Arrin, un duo flûte et guitare à l’église ND de Croas Batz de Roscoff.

Une heure de douceur dans un monde de bruit.

Musique classique d’inspiration celtique.

Flûte traversière,guitare et voix .

Billetterie sur place 30 min avant. .

Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 7 50 97 83 68

