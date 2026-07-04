Cours Technique de danse Flamenco – Peña Estrella /Ibérica Ibérica, centre de culture, art et danse Seclin

Informations pratiques

En partenariat avec la peña sede Ibérica de Seclin, la PEÑA ESTRELLA Flamenco à Lille, vous propose des cours de technique de danse flamenco.

Etude et approfondissement des différentes techniques de la danse, des accessoires, des palmas, de la body-percussion et de la culture flamenca (Histoire, musique, palos …)

Débutants, initiés, passionnés, à la recherche de perfectionnement ou de loisirs : la PEÑA ESTRELLA est la structure adéquate à vos besoins.

Estrella La Peli de Linares, chorégraphe et danseuse professionnelle, dirige artistiquement le contenu des enseignements et les équipes d’intervenants.

Les cours organisés par la PEÑA ESTRELLA sont tous donnés par des artistes confirmés, en activité, qui peuvent justifier d’une réelle expérience, d’une activité régulière dans l’année de pratique de l’art.

Nous vous souhaitons une bonne année Flamenca en notre compagnie. Olé

FONCTIONNEMENT DES COURS – CULTURE FLAMENCA :

Le Flamenco est un art d’Expression et de soliste : Pas besoin de partenaire – Le Flamenco est un Art mixte qui s’adresse aux femmes comme aux hommes.

TENUE – CHAUSSURES :

Tenue Ample (pas de mini-jupes / pas de jupes étroites / pas d’obligation de robes de Flamenco) – Chaussures de Flamenco ou pour un essai : Chaussures plates ou à talons carrés (Pas de Talons aiguilles).

Les dimanches 2026-27 : 27/09; 11/10; 15/11; 06/12; 17/01; 07/02; 14/03; 11/04; 23/05

Horaires :

9h-10h30 > Cours Débutants

10h30-12h > Cours Non-débutants (minimum 1 an de pratique)

Tarifs Cours de TECHNIQUE

15€ la séance d’1h30 / 120€ les 9 séances d’1h30 / 100€ en plus d’un cours hebdomadaire annuel de la peña Estrella.

Lieu : Peña Sede Ibérica, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans les Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco, Flamenco tonic, cours de langues Portugais Espagnol, conférences, expositions, repas spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes, composée d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous d’Ibérica !