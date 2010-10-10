Course camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet Arènes Régis Chauvet Noves

Noves

Course camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 16h. Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 16:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Course camarguaise, 40ème Souvenir Yves Gaillardet

Course camarguaise, 40ème Souvenir Yves Gaillardet organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.



Manades:

Engane des Baumelles

Rimbaud de Fabre-Mailhan

Docker de Méjanes

Thalès de Blanc

Piquesoun de Guillierme

Castillon de Cuillé

Uby de La Galère



Razeteurs

E.Bernard R.Fouque Q.Ayme A.Cadenas K.Laouzi W.Djelassi M.El Fatmi -K.Oufkir K.Manco .

Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92 ctpnoves@gmail.com

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English :

Camargue-style bullfighting 40th Yves Gaillardet Memorial

L’événement Course camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet Noves a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence