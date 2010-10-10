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Course camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet Arènes Régis Chauvet Noves

Course camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet Arènes Régis Chauvet Noves vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Arènes Régis Chauvet

Adresse : 18, Place Gabriel Péri

Ville : 13550 Noves

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10

Noves

Course camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 16h. Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 16:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Course camarguaise, 40ème Souvenir Yves Gaillardet
Course camarguaise, 40ème Souvenir Yves Gaillardet organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.

Manades:
Engane des Baumelles
Rimbaud de Fabre-Mailhan
Docker de Méjanes
Thalès de Blanc
Piquesoun de Guillierme
Castillon de Cuillé
Uby de La Galère

Razeteurs
E.Bernard R.Fouque Q.Ayme A.Cadenas K.Laouzi W.Djelassi M.El Fatmi -K.Oufkir K.Manco   .

Arènes Régis Chauvet 18, Place Gabriel Péri Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92  ctpnoves@gmail.com

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English :

Camargue-style bullfighting 40th Yves Gaillardet Memorial

L’événement Course camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet Noves a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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